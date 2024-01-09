Engelli arkadaşları için 60 bin kapak topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için 60 bin mavi kapak toplayan ilkokul öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri'ye teşekkür etti.Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen yarışma kapsamında engelli arkadaşları için mavi kapak toplamaya başlayan Fatih İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri, 60 bin kapak topladı. Süleyman'ın gösterdiği bu duyarlılıktan etkilenen Aile Bakanı Göktaş'ın talimatı üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Süleyman'ın yaşadığı ilçeye giderek Göktaş'ı tebriklerini iletti.