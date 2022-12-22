"Engelli aylığı 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Yeni Engelli maaşı hesaplama nasıl yapılır?" sorularının yanıtları için sorgulamalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Engelli maaşından yararlanabilmek için engellinin çalışmaması ve emekli olmaması şartı aranmaktadır. Engelli aylığı hesaplanırken asgari ücret belirleyici faktör olmaktadır. Peki, 2023 engelli maaşı aylığı ne kadar olacak, kaç TL?
ENGELLİ MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?
Engelli maaşı hesaplanırken asgari ücret belirli oluyor. 2023 yılında geçerli olacak engelli aylığı için gözler yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrilmiş durumda.
Yüzde 40 ile 69 oranında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2023 yılında 1461 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam gelmesi durumunda 1573 lira, yüzde 50 zam gelirse 1686 lira olacak.
KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?
Engelli maaşı alabilmek için kişilerin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Nafaka almayan, hiçbir gelire sahip olmayanlar, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar engelli maaşından yararlanabilirler.
Maaştan faydalanmak için aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.
ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATIRILIR?
Engelli maaşı ödemeleri doğum tarihinin son rakamına göre her ayın ilk günüyle 9'u arasında yatırılmaktadır. İşte engelli maaşı ödeme tarihleri;
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü