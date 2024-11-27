Engelli Berat’ın hayatı basketbolla değişti

Konya'da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen 11 yaşındaki Berat Dere, 2 ay önce başladığı basketbolla yeniden hayata tutundu.5. sınıf öğrencisi olan Berat, evde eğitim görüyor. 2 ay önce Konya Engelliler Spor Kulübü ile antrenmanlara başlayan Berat, çok mutlu olduğunu söyledi. Berat'ın mutlu olduğunu gördüklerinde kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden baba Osman Dere, duygularını SABAH'a anlattı: "Anne karnındayken bebeği alalım dediler. Ancak ne olursa olsun çocuğumuzu kucağımıza almak istedik.Çok zor durumlar yaşadık. Berat 7-8 kez ağır ameliyat geçirdi. Ayaklarından defalarca operasyon geçirdi. Ayaklarının üzerine tam basıp yürüyemiyor. Böbrek rahatsızlığı da çıktı. Toplum içerisine girmek istemiyordu. Normal insanlar gibi dışarıya çıkamıyor. Osman hoca ile tanışınca hayatımız değişti. Buraya geleli 2 ay oldu. Berat basketbolu çok sevdi. Basketbolla hayata bağlandı. Keyfi yerine geldi. Yoksa evde oturup, sadece telefonla oynayacaktı. Bunun sayesinde dijital bağımlılıktan da kurtuldu" dedi.