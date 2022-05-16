Engelli bireyler için temsili askerlik töreni yapıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, BEÜ rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, engelli dernek başkanları, birçok daire müdürü ile engelli bireyler katıldı.

Temsili askerlik görevini ifa eden engelli bireyler ve aileleri kutsal vatanımız emrinde görev yapmanın sevinç, gurur ve mutluluğunu yaşadılar.

Törende, engelli bireyler yemin ettiler. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere temsili askerlik yapan engelli bireylere belgeleri takdim edildi ve pasta kesimi yapıldı.