Haberler Yaşam Haberleri Engelli bireyler için temsili askerlik töreni yapıldı
Giriş Tarihi: 16.5.2022 17:21 Son Güncelleme: 16.5.2022 18:19

Engelli bireyler için temsili askerlik töreni yapıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Engelli bireyler için temsili askerlik töreni yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Zonguldak Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinden hizmet alan engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, BEÜ rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, engelli dernek başkanları, birçok daire müdürü ile engelli bireyler katıldı.

Temsili askerlik görevini ifa eden engelli bireyler ve aileleri kutsal vatanımız emrinde görev yapmanın sevinç, gurur ve mutluluğunu yaşadılar.

Törende, engelli bireyler yemin ettiler. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere temsili askerlik yapan engelli bireylere belgeleri takdim edildi ve pasta kesimi yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: MEB’den FLAŞ yaz okulu kararı! Bakan Özer milyonları ilgilendiren kararı ‘İlk kez’ diyerek detayları açıkladı
SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...
Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
Böyle kalabalık az gördüm
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
İsveç'ten NATO üyeliği için Türkiye adımı: Heyet gönderecekler!
Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler! İstanbul'un göbeğindeki Kanlı infazda FETÖ izi
Bu planda nükleer savaş da var mı?
19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli bireyler için temsili askerlik töreni yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA