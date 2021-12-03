Engelli çalışanlarını karanfil ile karşıladı

Engelli koordinasyon Merkezi'ndeki programın ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engelli sağlık çalışanları için düzenlenen kokteyle katıldı.

Açılış konuşmasını Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Bedri Caner Kaya yaptı. Başhekim Kaya, hastanede sağlık çalışanlarının 3 Aralık Dünya Engelli Günü'nü kutladı. İl sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Gülüm yaptığı açıklamada, "Sağlık tesislerimizde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler ve yeniliklerle, sağlık hizmetinde engelleri ortadan kaldırarak, engelsiz bir yaşam için sevgi ve gayretle çalışıyoruz. Engellilerimizin bütün engellere rağmen yaşama sarılmaları, işlerini doğru düzgün yapmaları diğerleri için bir ilham kaynağıdır, bizim birbirimizin engellerini ortadan kaldırmamız gereklidir. Son 20 yılda bu engellerin ortadan kaldırılması ile ilgili engelli çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza gösterilen pozitif ayrımcılıklarla ilgili sürekli düzenlemeler ve pozitif ayrıcalık sağlanıyor. Bunu mutlulukla ifade ediyorum, mutlulukla karşıladığını belirtmek istiyorum. İl Sağlık Müdürlüğü olarak engelli personellerimizin bize ulaşmasında sorunlar yaşandığını biliyorduk. Müdürlük binamızın idari katında merdivenleri çok eski bir yapı, tescilli bir yapı hiçbir tarafı değiştiremiyorduk. Merdivenler çok sıkıntılıydı, bu sorun ortadan kalksın arzusuyla bir asansör çalışması yaptık. Güzel bir tevafuk oldu. Bugün itibarıyla hizmete girdi. Bizimle görüşmek isteyen engelli çalışanlarımız, engelli vatandaşlarımız bundan sonra daha az sıkıntı yaşayarak bizlere ulaşabilecekler, bunu da mutlulukla söylemek isterim" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Gülüm, "Sosyal yaşamlarında karşılaşabilecekleri engelleri azim ve kararlılıklarıyla aşarak hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum "dedi