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Giriş Tarihi: 7.12.2022 10:11 Son Güncelleme: 7.12.2022 10:20

Engelli çocuğuyla dalga geçen komşusunu sopayla öldürdü

Adana’da iki komşu arasındaki tartışma kanlı bitti. Çıkan kavgada başına sopayla vurulan Cumali Sucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Katil zanlısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Engelli çocuğuyla dalga geçen komşusunu sopayla öldürdü

Adana'da 51 yaşındaki Cumali Sucu, sokakta yürüyüşe çıkan zihinsel engelli oğluna hakaret edip, onunla dalga geçen komşusu 29 yaşındaki Yunus Akdağ'ı uyardı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Akdağ evden aldığı sopayla Sucu'nun başına vurdu. Sucu, kanlar içinde yerde kalırken, Akdağ da kaçıp izini kaybettirdi. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Sucu, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yakalanıp, gözaltına alınan Akdağ da, "Evin önündeki odun parçasını alıp, rastgele fırlatınca başına çarptı" dedi, tutuklandı.

HAKARET EDİP DALGA GEÇTİ

Olay, 26 Kasım'da merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Zihinsel engelli olan Yunus Emre Sucu (20), yürüyüş yapmak için evden dışarı çıktı. Bu esnada Sucu ile sokakta karşılaşan komşusu Yunus Akdağ, iddiaya göre Sucu'ya hakaret edip, onunla dalga geçti. Bunu öğrenen baba Cumali Sucu, Akdağ'ı uyardı ama bu uyarı, ikiliyi karşı karşıya getirdi.

2 GÜNLÜK 'YAŞAM SAVAŞI'

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Akdağ da evden aldığı sopayla saldırdığı Sucu'yu başından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Cumali Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Sucu, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Yunus Akdağ'ı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı.

ODUNU RASTGELE FIRLATTIM

Emniyetteki sorgusunda; "Cumali, laf atıp üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını alıp, ratsgele fırlatınca başına çarptı" diye kendine savunan Yunus Akdağ, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumali Sucu'nun cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sucu, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.

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Engelli çocuğuyla dalga geçen komşusunu sopayla öldürdü
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