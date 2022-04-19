Engelli çocuk uğradığı istismarı oyuncak bebekle anlattı

İzmir'de yaşanan olayda, sanık Hakan K. iki yıl önce toplu taşımada tanıştığı işitme ve zihinsel engelli İ.U.'ya (18) o dönemde 16 yaşındayken cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhşa da sürükledi. Torununun davranışlarında gariplik olduğunu fark eden dede Y.A., İ.U. ile konuşup istismarı öğrendi ve suç duyurusunda bulundu. İ.U. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesinde olayı konuşarak anlatamadığı için oyuncak bebekler ile olayı anlatması istendi. İ.U.'nun erkek oyuncak bebeği, kız oyuncak bebeğin üzerine koyup, 'Hasan K. böyle yaptı' dedi.

Adli görüşmecinin 'Hasan K. bunu sana sana kaç defa yaptı' diye sorduğunda İ.Ü.'nün eliyle 2 işaretini yaptığı da belirtildi. Hasan K.'nın kendisini otele veya başka yere götürüp götürülmediğine yönelik soruya da İ.U.'nun 'evet' şeklinde cevap verdiği bildirildi. Suç duyurusunun ardından ifade veren Hasan K. ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Hasan K. hakkında, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hasan K., İ.U. ile birkaç kez mesajlaştıklarını ancak hiç buluşmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti Hasan K.'ya indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Hasan K., tutuklanıp cezaevine gönderildi.