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Giriş Tarihi: 26.6.2023 09:33 Son Güncelleme: 26.6.2023 10:05

Engelli depremzedenin ne evi kaldı ne motoru

Hatay'da küçük yaşlarda geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Hikmet Sağlam (43), afet gecesini unutamıyor. Sağlam, "Buraya kadarmış dedim, son nefesimizi vereceğimizi düşündüm. AFAD, 3 saat içinde beni ve ailemi kurtardı. Ancak ne evim ne de 3 tekerlekli motorum kaldı. O motor, benim elim ayağımdı." dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Engelli depremzedenin ne evi kaldı ne motoru

Hatay Kırıkhan'da yaşayan Hikmet Sağlam (43), henüz 3 aylıkken geçirdiği çocuk felcinin ardından bedensel engelli kaldı. Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Hiçbir zaman pes etmedi, her engelin üstesinden geldi. Bin bir zorlukla aldığı üç tekerlekli motosikletiyle sokak sokak gezip, ticaret yapmaya başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ise hem evini hem aracını kaybetti.

3 SAAT İÇİNDE KURTARILDIM

Kırıkhan'da kurulan Tuzla 2. Etap Konteyner Kenti'nde yaşayan Hikmet Sağlam, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Deprem gecesini hiç unutamıyorum. Adeta ölüm gibiydi. Evlerin gözümüzün önünde yıkılması, insanların binalardan kendilerini dışarı atması, hepsi gözümüzün önünde. Buraya kadarmış dedim, son nefesimizi vereceğimizi düşündüm. Dua ettim ve Allah'a sığındım. AFAD ekipleri geldi, 3 saat boyunca mücadele verdiler. Şükürler olsun ailemle birlikte sağ kurtuldum." dedi.

KİMSE DERT YÜZÜ GÖRMESİN

Sağlam, şunları söyledi: "O gece çok sıkıntı çektik. Allah bir daha yaşatmasın, acımız çok büyük. Allah devletimize zeval vermesin, beni hiç öksüz bırakmadı. Ne zaman ihtiyacım olsa hep koştu. Biz deprem ülkesiyiz, bu bir gerçek. Hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bu depremler daha önce de oldu, yine olacak. Kimse böyle acılar yaşamasın, dert yüzü görmesin. Tekrar 3 tekerlekli motoruma kavuşmayı çok istiyorum. O benim elim ayağımdı. Tüm işlerimi onunla yapıyordum."

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Engelli depremzedenin ne evi kaldı ne motoru
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