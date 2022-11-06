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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Engelli dostu: Zemin yaya

AA
Engelli dostu: Zemin yaya
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin geliştirerek hayata geçirdiği proje, özellikle dokunmatik yaya butonlarını kullanmakta zorlanan kişilerin karşıya geçmesine kolaylık sağlıyor. Trafik sinyalizasyon sistemlerinde insanların yaya geçitlerini kullanarak karşıya geçebilmeleri için trafik lambalarına monte edilen yaya butonları kullanılıyor. Özellikle görme ve uzuv kaybı bulunan, tekerlekli sandalye kullanmak mecburiyetinde kalanlar bu butonlara basma konusunda ise ciddi sıkıntı yaşıyor. İnsanların temas etmesi nedeniyle sağlık bakımından risk oluşturan butonların yerine kullanılacak farklı bir uygulama için çalışma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı teknik ekiplerince "Zemin Yaya" adlı uygulama geliştirildi. İlk olarak Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda başlatılan uygulamada, trafik ışığı bulunan bir yaya geçidinin her iki tarafına "Karşıya geçmek için üzerinde bekleyiniz" yazılı sarı ve siyah renkte platform yerleştirildi. Üzerinde durulunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarıların ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engellilerin beyaz bastonla kaldırımlardaki sarı renkli taban takip taşları sayesinde ulaşabildiği, bebek arabası kullanan ya da elleri dolu olan yayaların da hayatını kolaylaştıran platformun diğer illerdeki projelere örnek olması hedefleniyor.

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Engelli dostu: Zemin yaya
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