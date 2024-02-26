Engelli gence elektrikli scooter hediye ettiler

Erzincan On Üç Şubat İnovasyon Gençlik Merkezi'nde eğitimlere aktif olarak katılan gencin kuruma ve okuluna giderken zorluk yaşadığını gören Gençlik Liderleri hemen harekete geçti.

İyilikte Yarışanlar adlı platform üzerinden yardım kampanyası başlatan liderlere Türkiye'nin dört bir yanından destek sağlandı. Kampanya kapsamında sağlanan desteklerle alınan elektrikli scooter Gençlik Merkezi'nde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi tarafından engelli gence hediye edildi.

Scooterların günümüzün ulaşım aracı olduğunu belirten 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi engelli genç Yusuf Taha Ekinci'ye hediye edilen elektrikli scooterın anahtarını vererek güle güle kullanmasını diledi.

Yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür eden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu " Bu kampanyaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Yusuf Taha Ekinci kardeşime hayırlı olsun güle güle kullansın" dedi.

Hediye edilen scooter karşısında mutluluğunu dile getiren Yusuf Taha Ekinci ise "Beni çok mutlu ettiler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.