Engelli gence saldırıp araya girenleri bıçakladı... Olay sonrası bakın kendisini nasıl savundu

'ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

F.E.Y. ise ifadesinde, yurtdışından gelen kuzeni ile taksi bekledikleri sırada Umut Can A.'nın annesine küfür ettiğini ancak engelli olduğunu bilemediğini öne sürerek, Umut Can A.'nın küfür etmeye devam etmesi üzerine yanına gittiğini, neden küfür ettiğini sormak istediğini, Umut Can A.'nın elini kaldırarak tokat atmak istediğini kaydetti. Bu sırada Umut Can A.'ya yumruk attığını ifade eden F.E.Y., "Vurduktan sonra ikinci el eşya satım işleri yapan Emre G. ve Mehmet G. yanımıza doğru koşarak geldiler. Şahıslar gelmesi ile bana tekme tokat vurmaya başladılar. Muhtemelen şahsın engelli olduğunu bildiğimi düşündüler. Annem görmüş ve aşağı indi, Emre G. ve Mehmet G. anneme de saldırdı. Eve gittiğimizde kuzenimi arayarak evin oraya gelmesini istedim. Annem, babam, ağabeyim ve kuzenim ile birlikte aşağı indik. Emre G. ve Mehmet G. dışarıdalardı, bizi görünce ellerine sopa alarak bize doğru saldırdılar. Bana saldıran şahıslara karşı elimdeki bıçağı kendimi korumak için sallamaya başladım. İki kardeş de yaralanmış, olayın şoku ile nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bana saldıran Emre G. ve Mehmet G.'den şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.