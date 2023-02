Engelli gence saldırıp araya girenleri bıçakladı! Pişkin savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum

Ankara'nın Keçiören ilçesinde F.E.Y., yurtdışından gelen kuzeni ile evlerinin önünde taksi bekledikleri sırada 18 yaşındaki zihinsel engelli Umut Can A.'nın iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine F.E.Y., Umut Can A.'nın yanına giderek yumruk attı. Olay sırasında ikinci el eşya alımı yapan dükkanı işleten Emre G. ve Mehmet G. kardeşler Umut Can A.'yı darp eden F.E.Y.'ye saldırdı. Kavganın çevredekiler tarafından dağılmasının ardından F.E.Y. bu kez de kuzenini arayarak yanlarına çağırdı. F.E.Y., annesi, babası, ağabeyi, kuzeni ve 3 arkadaşı bir süre sonra Emre G. ile Mehmet G.'ye bıçakla saldırdı. Emre G. sırtından, ağabeyi Mehmet G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kavgaya karışan 8 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

'ENGELLİ GENCE VURDUĞU İÇİN TEPKİ GÖSTERDİLER'

Emre G. emniyette verdiği ifadesinde, F.E.Y.'nin aynı binada oturduğu Umut Can A.'ya tokat attığını gördüğünü, aynı zamanda mahalledeki vatandaşların engelli şahsa vurması nedeniyle tepki gösterdiklerini, kalabalık bir grubun F.E.Y.'nin üzerine yürüdüklerini, ittiklerini, F.E.Y.'nin ise kaçarak caddeden yukarı doğru gittiğini söyledi. Emre G., "Dükkanın önünde beklerken F.E.Y.'yi takip ettim. Yaklaşık 10 dakika telefonla konuştu. Telefonu kapattıktan sonra F.E.Y.'nin evinin önüne gelen iki araçtan 8-9 kişi indi. F.E.Y. ile buluşup yaklaşık 100 metre ilerideki bir berber dükkanını gösterdiler. Hepsi gösterdiği adrese doğru koştular. Şahısların koştukları yerden yardım edin diye sesleri duydum, ağabeyim Mehmet ile birlikte yardım etmek için gittik. F.E.Y., 'Çıksanıza lan' diyerek küfür etti. Bu sırada F.E.Y. ile karşı karşıya geldik. Tişörtünün içinden uzun bir bıçak çıkardı. Elindeki bıçakla suratıma, kafamın arkasına vurarak beni yaraladı. Yanındakiler de beni darp etmeye çalıştılar. Yere düşeceğim sırada sırtımdan bıçaklandım. Ağabeyim yardım etmek için yanıma gelince şahıslar ağabeyimin üzerine yürüdüler. F.E.Y.'nin de ağabeyimi birkaç bıçak darbesiyle yaraladığını gördüm" dedi.

'ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

F.E.Y. ise ifadesinde, yurtdışından gelen kuzeni ile taksi bekledikleri sırada Umut Can A.'nın annesine küfür ettiğini ancak engelli olduğunu bilemediğini öne sürerek, Umut Can A.'nın küfür etmeye devam etmesi üzerine yanına gittiğini, neden küfür ettiğini sormak istediğini, Umut Can A.'nın elini kaldırarak tokat atmak istediğini kaydetti. Bu sırada Umut Can A.'ya yumruk attığını ifade eden F.E.Y., "Vurduktan sonra ikinci el eşya satım işleri yapan Emre G. ve Mehmet G. yanımıza doğru koşarak geldiler. Şahıslar gelmesi ile bana tekme tokat vurmaya başladılar. Muhtemelen şahsın engelli olduğunu bildiğimi düşündüler. Annem görmüş ve aşağı indi, Emre G. ve Mehmet G. anneme de saldırdı. Eve gittiğimizde kuzenimi arayarak evin oraya gelmesini istedim. Annem, babam, ağabeyim ve kuzenim ile birlikte aşağı indik. Emre G. ve Mehmet G. dışarıdalardı, bizi görünce ellerine sopa alarak bize doğru saldırdılar. Bana saldıran şahıslara karşı elimdeki bıçağı kendimi korumak için sallamaya başladım. İki kardeş de yaralanmış, olayın şoku ile nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bana saldıran Emre G. ve Mehmet G.'den şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.