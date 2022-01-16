Engelli gencin seyyar arabasındaki malzemeler çalındı: Hayatımı batırdılar

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek başına yaşayan yüzde 75 bedensel engelli Onur Aşa, patlamış mısır sattığı arabasını evinin önüne bırakarak içeri girdi. İddiaya göre Aşa'yı takip eden şüpheli ya da şüpheliler tarafından mısır arabasındaki akü ve malzemeler çalındı.