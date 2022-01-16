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Giriş Tarihi: 16.1.2022 22:18 Son Güncelleme: 16.1.2022 22:33

Engelli gencin seyyar arabasındaki malzemeler çalındı: Hayatımı batırdılar

DHA
Engelli gencin seyyar arabasındaki malzemeler çalındı: Hayatımı batırdılar

Bursa'da, bedensel engelli Onur Aşa'nın (25) mısır satarak geçimini sağladığı seyyar arabasındaki akü ve malzemeler çalındı. Büyük üzüntü yaşayan engelli genç, hırsızlık olayının ilk kez başına gelmediğini belirterek, "Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde 5 kuruş yok." ifadelerini kullandı.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek başına yaşayan yüzde 75 bedensel engelli Onur Aşa, patlamış mısır sattığı arabasını evinin önüne bırakarak içeri girdi. İddiaya göre Aşa'yı takip eden şüpheli ya da şüpheliler tarafından mısır arabasındaki akü ve malzemeler çalındı.

"HAYATIMI BATIRDILAR"

Çevredeki esnaf, arabanın dağıtılmış olduğunu fark edince evinde bulunan Aşa'ya haber verdi. Mısır arabasının halini gören Aşa, büyük üzüntü yaşadı. Hırsızlık olayının ilk kez başına gelmediğini söyleyen Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar.

Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde 5 kuruş yok. Sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah" dedi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Engelli gencin seyyar arabasındaki malzemeler çalındı: Hayatımı batırdılar
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