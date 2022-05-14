Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına eğlencesi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı; Amasya protokol üyelerinin eşlerinin de katıldığı temsili askerlik görevini yapacak engelli gençlerin ve ailelerinin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir günlük askere gidecek olan 22 engelli gence Yeşilırmak Ortaokulu Konferans Salonunda Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı tarafından asker kınası yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan "Bilindiği üzere bizim kültürümüzde askere gidecek olan gençlerimiz için Asker Kınası ve Eğlencesi programı düzenlenir ki Türk Milleti askerini Kınalı Kuzu diye tanımlar. Engel durumlarından dolayı askerlik gibi kutsal bir göreve gidemeyen engelli çocuklarımız için Genelkurmay Başkanlığımızın yapmış olduğu Temsili Askerlik Uygulaması doğrultusunda bir günlük askerlik yapıp terhis belgesi alacak olan gençlerimiz de bu mutluluğu ve onuru kültürel değerimize göre gerçek ve tam olarak yaşayabilmeleri için bu programı düzenledik.Bugün burada asker adayı her gencimizin ve ailelerinin yüzlerinde bu mutluluk ve gurur ifadesine şahit olmak bizler için de ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Onlar bizim kınalı kuzularımız cennet çiçeklerimizdir." dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı'da "Özel çocuklarımıza bir günlüğüne dahi olsa askerlik yaptırmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Özel çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmalı ve korumalıyız.Covid-19 salgınından dolayı 2020 ve 2021 yıllarında yapılamayan ve iki yıl aradan sonra düzenlenen engelli çocuklarımız için asker kınası etkinliğine katılım ve desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Orkestranın hareketli müzikleriyle engelliler, engelli aileleri birlikte pistte oyunlar oynadı.

Kına töreni bitiminde engelli gençler asker selamı verdi. Salonda bulunanlar "En büyük asker bizim asker" ve "Her şey vatan için" diye slogan attı. Etkinliğe Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi engelli aileleri birlikte yaklaşık 200 kişi katıldı. Engelli gençleri 16 Mayıs Pazartesi günü 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapılacak yemin töreni ile bir günlük askerlik yaparak terhis belgelerini alacaklar.