Engelli gençten büyük başarı! Sadece parmaklarını oynatabiliyor ama iki kitap yazdı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan Harun Tınas'a, henüz 4 yaşındayken Duchenne Muskular Distrofi (DMD) hastalığı teşhisi konuldu. Lise 2. sınıfa kadar okuyabilen Tınas, ilerleyen hastalığına bağlı olarak kaslarında meydana gelen zayıflama nedeniyle son 10 yılını solunum cihazına ve yatağa bağlı halde geçiriyor. Sadece parmaklarını oynatabilen ve yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman hayata küsmeyen Tınas, oynatabildiği parmaklarıyla klavye tuşlarına basarak Sessiz Çığlık adını verdiği ilk şiir kitabına imza attı. Genç yazar, iki yıl aradan sonra bu kez kendi hayatını konu alan Ben de Varım adlı kitabına hayat vererek büyük bir başarıya imza attı.

ANNEM SIRTINDA OKULA GÖTÜRÜP GETİRDİ

Yaşam hikâyesini SABAH'a anlatan genç yazar, "İlk teşhis konulduğu yıllarda düşe kalka yürüyebiliyordum. Sonraları bir yerlere tutunarak yürüyordum. 10 yaşımı geçince yürümem tamamen bitti. 13 yaşında kemiklerim eğilmeye başladı ve aynı zamanda kollarımın gücü azaldı. Bunlara rağmen lise ikinci sınıfa kadar okudum. Annem beni okula sırtında götürüp getirdi." dedi.

HER ŞEYİ YAŞAYARAK ÖĞRENDİK

Harun Tınas, zorluklarla mücadelesini anlatırken şöyle devam ediyor: "Okulu bıraktığım dönem ağır bir zatürre geçirmiştim. Zatürreyi atlatınca kalabalık ortamlarda rahat nefes alamıyordum. Aralık 2010'da solunum cihazına bağlandım. Asıl sıkıntılı hayatım da o zaman başladı. Hani sonunu kestiremediğin tüneller vardır ya, öyle anlatabilirim. Yaşayarak öğrendik ailemle birlikte her şeyi. Ailem en büyük yardımcımdır benim. Özellikle de annem. Solunum cihazına bağlandıktan sonra yaşadığım ve halen yaşadığım balgam problemidir. Bu pıhtılaşıp kitle halini alıyor. Nefes darlığına ve tıkanmalara yol açıyor. Bir de aşırı rüzgarlarda elektrik kesintileri. Tabi solunum cihazının genel olarak iki yılda bir arızalanması. Bu genelde batarya arızası oluyor."

"KAPILAR HER ZORLUKTA YENİ BİR UMUDA AÇILIR"

Engelli yaşamına rağmen kitap yazma becerisini anlatan Harun Tınas, "Hayatın zorluk engellerini aşarak, yatar bir pozisyonda sağ elimin çok hafif hareket eden baş, işaret ve orta parmaklarıyla sadece mouse ile optik klavyeden yardım alarak bilgisayarda zorlu bir süreçten geçerek yazdığım ve duygularımı şiire döktüm. Şu an aslında yatalak bir hastayım. Yastıklarla desteklenerek uzun süre olmasa bile oturabiliyorum. Bilgisayar yatar bir pozisyonda sağ elimin hafif hareket eden baş, işaret ve orta parmaklarıyla mouse ile optik klavyeden yardım alarak kullanabiliyorum. Kitaplarımı bu şekilde yazdım." diye konuştu.

BEN DE VARIM DEMEYİ BAŞARDIM

Yazarlık serüveninin DMD kas hastası olan yazar Niyazi Yangın'ı örnek alarak başladığını ifade eden Harun Tınas sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk kitabımı yazarken şu sloganla yola çıktım: Sessiz çığlığını dile getiremiyorsan, yaz o zaman! Zaman o kadar koyuluğa itmişti ki beni. Anka kuşu misali dizeler oluk oldu ruhumda. Belki derdime bir derman bulamadım, şifayı dizelerde yakaladım. Sessiz Çığlığım adlı ilk kitabım Aralık 2018'de çıktı. Hayat bana hiç iyi şeyler yaşatmamıştı. Her daim fırtınalar kırdı dallarımı. Ben hayattan açık renkler isterken, hayat bana her daim koyu renkler verdi. Ben hep koyu zamanların seferisi kaldım. Kışları hiç sevmezdim, hep zemheri kışları yaşadım. Özlem duyar oldum ben çocukluk çağlarıma. Özlem tanem olsa da çocukluğum, biliyorum. Gelmez bir daha, gelmez! O yüzden Fatihalar okur oldum çocukluğumun ardından. Benim hayallerim vardı, gerçek olmayınca, içimde hep bir ukde olarak kaldı. Her şeye rağmen bu günlere de şükür! Bir zamanlar çok küsmüştüm hayata. Utanıyordum eğri bedenimden. Hep "Neden ben?" diye sorgulardım. Hep içime ağlardım. Kimse anlamazdı beni! Hatta ailem bile. Ama her şeye rağmen en büyük yardımcım ailem oldu. Özellikle de eli öpülesi annem. Şimdi herkes anlıyor beni, çünkü yazdım her bir derdimi. Başardım bir var olma mücadelesi sonunda ''Ben de varım'' demeyi." ifadelerini kullandı.

"KİTABIM, HAYATA VERDİĞİM BİR MESAJ"

"Ben de Varım adlı ikinci kitabımı çıkarmam, yaşadığım sıkıntıların ardından küçük bir başarı hikayesi yakaladığım bir andı." diyen Harun Tınas, "Zorlu bir ömrü yazmaya karar verdim. Yaşadığım o kadar zorlu zamanlar vardı ki; yazarken bazen moral bozukluğu da yaşadığım anlar oldu. Tabi iyi hatıralarım da vardı. Hayatımı yazarken anladım ki; çocukluk çağlarım en güzel yıllarımmış. Ben De Varım, hayata verdiğim bir mesajı içerir. Çünkü kas hastalığı öyle basit bir hastalık değil. Adeta büyük bir varolma mücadelesidir DMD. Ben De Varım adlı ikinci kitabım Haziran 2020'de çıktı." ifadelerini kullandı.



EVLENECEK KİŞİLER MUTLAKA DMD TESTİ YAPTIRMALI

Harun Tınas, DMD hastalığına karşı şu uyarılarda bulundu: "Büyük ve güçlü devletimizin sayın yetkililerinden talebim, evlenecek çiftlere ücretsiz DMD kas hastalığı taşıyıcısı olup olmadıkları testini yaparak bu önüne geçmelidir. Öksürtme makinesinin SGK kapsamına alınması ve ücretinin tamamının karşılanması. Tüm medikal ürünlerinin belirli kısmının değil, tamamının karşılanmasını istiyorum."