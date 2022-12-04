Engelli Hazal’ın yeni sandalye sevinci

SİVAS Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları orman sahasında denetim yaparken, daha önce de zaman zaman ziyaret ettikleri, mangal kömürü üretimi yapan Mardinli Gazaltan ailesini ziyaret etti. Ancak, her ziyarette gördükleri, ailenin engelli kızı Hazal, bu kez ortalıkta yoktu. Babasına sorduklarında ise "Tekerlekli sandalyesi kırıldığı için çadırda oturuyor" yanıtını aldılar. Bunun üzerine Sivas Engelliler Derneği ile görüşen ormancılar, bir tekerlekli sandalye temin edip Hazal'a götürerek, sürpriz yaptı. Karşısında yeni bir tekerlekli sandalye gören Hazal'ın mutluluğu ve sevinci ise yürekleri ısıttı. Sivas Orman İşletme Şefi İhsan Tekerek, "Buralara geldiğimizde genelde Hazal'la karşılaşıyorduk. O da bizi gördüğünde şuan ki yüz ifadesi gibi gülerdi. Hazal'ın tekrar mutlu olmasına şahit olunca, biz de mutlu olduk" dedi./SABAH