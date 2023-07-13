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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Engelli ikizlere beyzbol sopalı saldırı

Engelli ikizlere beyzbol sopalı saldırı
Silivri'de yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşler, yanlarındaki küçük kardeşleri ve kuzenleriyle sahilde otururken, bir grubun beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Cam şişelerin de kullanıldığı saldırıda darp edilen ikizlerden Ertan Ömür Bağrıyanık baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 01.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilden evine doğru giden Serkan Ramazan Bağrıyanık'ın (17) yanına gelenler, Sertan Necati Bağrıyanık'ın kardeşi olup olmadığını sorduktan sonra vurmaya başladı. Yere düşen Serkan Ramazan'ın, beyzbol sopası ile aldığı darbeler nedeni ile parmakları ve kollarında kırıklar oluştu. Gruptakiler daha sonra sahilde oturan ikiz kardeşler Sertan Necati, Ertan Ömür Bağrıyanık (19) ve kuzeni Samet Bağrıyanık'ın (17) yanına giderek sopalarla saldırdı.
Kuzenlerinin darp edildiğini gören Samet Bağrıyanık yardım etmek isterken grup içerisinde biri elinde bulunan cam şişe ile kafasına vurdu. Olay yerinde bulunan kişiler kavgayı ayırırken, yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşlerden Ertan Bağrıyanık aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Bağrıyanık, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanan saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Engelli ikizlere beyzbol sopalı saldırı
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