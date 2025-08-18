Engelli imam yıkılan camiyi yeniden inşa etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde engelli imam Mehmet Güven (42), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan camiyi, gönüllülerin desteğiyle yeniden inşa ettirerek ibadete açılmasını sağladı. 11 yaşında, evlerinin damında oyun oynarken yüksek gerilim hattına kapılınca sol kolunu dirseğinden kaybeden Mehmet Güven'in imamlık yaptığı Karabatak Mahallesi Camii depremde yıkıldı. Caminin minaresinin üzerine devrildiği lojman da yerle bir oldu. Ailesiyle sağ kurtulan imam Mehmet Güven, geçen sürede gönüllerinin desteğiyle yıkılan cami ve lojmanı yeniden yaptırarak ibadete açılmasını sağladı. Güven, "Türkiye'nin her köşesinden Almanya'dan yardım geldi. Allah bütün hayır sahiplerinden razı olsun" diye konuştu.