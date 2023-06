Sultangazi'de bir ev sahibi bodrum katta yaşayan yüzde 80 engelli kiracısını sokağa attı. Kiracısı evde yokken iddiaya göre camı kırarak eve giren ev sahibi, eşyaları sokağa çıkartarak kilidi değiştirdi. Evden atılan adamın kız kardeşi ise gözyaşları döktü. Olay geçen salı günü 75. yıl Mahallesi'nde yaşandı. Yüzde 80 engelli raporu bulunan ve şizofren olduğu belirtilen Yavuz Çakıllı'nın (53) kirada oturduğu evden dışardı çıktığı sırada camı kırarak eve giren ev sahibi, eşyaları dışarı atıp kapı kilidini değiştirdi. Eve dönünce kapıda kalan Çakıllı ne yapacağını şaşırdı. Haberi aldıktan sonra ağabeyinin evine koşan Vahide Ok, duruma tepki gösterdi. Evin kirasının gününde ödendiğini söyleyen Ok, 2 sene önce de ev sahibinin mahkeme kararı kardeşini evden çıkarmaya çalıştığını ancak hukuk mücadelesini kaybettiğini söyledi. Vahide Ok, "Ağabeyim yüzde 80 engelli. 10 senedir burada kirada duruyor. Ev sahibi, camını kırıp eve girerek bütün eşyalarını sokağa atmış. Kardeşim 4 gündür sokaklarda. Bu insanlık dışı bir olay" dedi.