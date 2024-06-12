Engelli kız kardeşini döven babasını öldürdü

Bartın'ın Ulus ilçesinde 31 yaşındaki genç, alkollü olarak eve gelip, bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldürdü.Olay Ulus ilçesine bağlı Aşağı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen baba M.Ç. (61) bilinmeyen bir nedenle bedensel engelli yaşı küçük kızı E.Ç.'ye şiddet uygulamaya başladı. Kız kardeşinin çığlık seslerini duyan ağabey T.Ç. odaya girerek babasına engel olmaya çalıştı. Babasının, kız kardeşi E.Ç.'nin boğazını sıktığını gören genç, duvarda asılı av tüfeğiyle babasına 4 el ateş etti. Baba M.Ç. vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesini duyan komşuları hemen jandarmayı aradılar. Olay yerine gelen jandarma ekipleri T.Ç.'yi gözaltına alırken, M.Ç.'nin cenazesi otopsi için Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.