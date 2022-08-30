Engelli kızı kaçıran kişi kıskıvrak yakalandı

Kocaelı'nin İzmit ilçesinde 2 gün önce kayıplara karışan ve ailesi ile yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamayan yüzde 80 zihinsel engelli genç kız Tuğba Mercan (20) için polis çalışma başlatıldı. Sosyal medya ve haber sitelerinde kayıp olduğu duyurulan Mercan, dün öğle saatlerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Engelli genç kızı kaçırdığı iddia edilen bir kişi ise polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.