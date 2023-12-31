Engelli kızını öldürüp, sonra kendi hayatına son veren baba vasiyetini yazdığı notta helallik istemiş

Trabzon'un Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde Gül Sitesi'nin 6'ncı katında oturan Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i kanlar içinde bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerin ardından baba ve kızın cenazesi, memleketleri Gümüşhane'nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi'nde toprağa verildi.

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLMUŞ

Yurt dışından emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası Yaşar Aytekin'in olaydan önce evinde kendi yazdığı 2 sayfaya vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde, "Çocukları arasında birikimi olan bir miktar para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını belirterek, "Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" yazdığı öğrenildi.