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Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:04 Son Güncelleme: 31.12.2023 15:26

Engelli kızını öldürüp, sonra kendi hayatına son veren baba vasiyetini yazdığı notta helallik istemiş

Trabzon’da dün 52 yaşındaki zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son veren 80 yaşındaki Yaşar Aytekin’in geriye vasiyetini yazdığı not bıraktığı ortaya çıktı. Baba Aytekin bıraktığı notta ise varisleri arasında miras paylaşımı yaparak “Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Hakkınızı helal edin” yazdığı ortaya çıktı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Engelli kızını öldürüp, sonra kendi hayatına son veren baba vasiyetini yazdığı notta helallik istemiş

Trabzon'un Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde Gül Sitesi'nin 6'ncı katında oturan Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i kanlar içinde bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerin ardından baba ve kızın cenazesi, memleketleri Gümüşhane'nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi'nde toprağa verildi.

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLMUŞ

Yurt dışından emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası Yaşar Aytekin'in olaydan önce evinde kendi yazdığı 2 sayfaya vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde, "Çocukları arasında birikimi olan bir miktar para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını belirterek, "Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" yazdığı öğrenildi.

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Engelli kızını öldürüp, sonra kendi hayatına son veren baba vasiyetini yazdığı notta helallik istemiş
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