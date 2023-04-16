Engelli leylekler için özel proje

Her yıl gerçekleşen kuş göçünde önemli bir güzergâh olan Kocaeli, binlerce leyleği ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, göç esnasında yorulan, yaralanan ya da göçe katılamayan leyleklere Ormanya'da kurduğu Düşkün Leylekler Evi'nde kapsamlı bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

FARKLI EBATLARDA YUVALAR

Tedavisi tamamlanan ama tekrar göç edecek gücü ve yeteneği olmayan leylekler için başlatılan proje kapsamında engelli leyleklerin üreyebilmesi ile ilgili gerekli koşullar sağlanmış olacak. Düşkün Leylekler Evi çevresinde bulunan ağaç ve çatı üstlerine yerleştirilmek üzere 120 ve 150 santimetre çaplarında bulunan 12 adet yuva hazırlanıp, montaj işlemleri Ormanya ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞILACAK

Biyolog, veteriner hekim ve bakıcıların gözetiminde devam edecek süreçte engelli leyleklerin üreme biyolojisi ve davranışları hakkında önemli bulguların elde edilmesi bekleniyor. Engelli ve kısa mesafe uçabilen leyleklerin yerleştirilen hangi yuvaları tercih edeceği, ederse yuva kurma süreçleri, konum, yükseklik ve çapa göre öncelikli yuva tercihlerinin gözlemlenmesi planlanıyor.