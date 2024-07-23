Engelli Mustafa amcanın yol çilesi sona erdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akören mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan ve yıllardır kalp yetmezliği hastalığıyla mücadele eden 75 yaşındaki Mustafa Akdeniz, 7 yıl önce çalıştığı inşaata gitmek üzere evden çıktı. Evin önünde bir anda yere düşen Akdeniz, komşuları tarafından hastaneye getirildi. Yapılan tetkikler sonrası kalp rahatsızı olan Akdeniz yürüme yetisini kaybetti. 7 yıldır akülü araca mahkum kalan Akdeniz, kontrollerini yaptırmak için hastaneye ve mahalleye evinin önündeki patika yoldan ana yola 2 kişinin yardımıyla gidebiliyordu. Bu durum sonrası Mahalle muhtarı Muzaffer Buyıklioğlu, Akdeniz'in kimsenin yardımı olmadan evinden çıkamadığı için konuyu Trabzon Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Başkan Ahmet Metin Genç'in talimatıyla Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, engelli vatandaşın evinin önüne beton yol yaptı.

Yıllar sonra ilk kez kimsenin yardımı olmadan akülü arabasıyla evden çıkarak dolaşabildiğini belirten Mustafa Akdeniz, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Akdeniz, "Yıllardır yatalak ve yürüyemez hasta olmama rağmen, evime ulaşım sağlayacak bir yol olmaması büyük sorundu. Kontrollerimi yaptırmak için tek başıma ne hastaneye ne de mahallede bir yere gidemiyordum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözdü. Artık akülü arabamla evden rahatlıkla çıkabiliyorum. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ve tüm belediye çalışanlarına içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Akören Mahalle Muhtarı Muzaffer Buyuklioğlu ise, "Mustafa ağabeyimizin sorununu Büyükşehir Belediyemize haber verdikten sonra hızlı bir dönüş aldık. Sağ olsun belediyemiz Mustafa kardeşimizin imdadına yetişti. Kendilerine güzel bir yol açarak betonlama çalışması gerçekleştirdiler. Hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın en büyük öncelikleri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Mustafa Akdeniz'in yaşadığı zorlukları öğrendiğimizde hemen harekete geçtik. Özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim için büyük bir sorumluluk ve önceliktir. Ekiplerimiz, Mustafa ağabeyimizin evine erişimi sağlayacak bir yol açarak betonlama çalışması yaptılar. Bu çalışma sayesinde Mustafa Akdeniz kardeşimiz artık rahat bir şekilde evinden dışarı çıkabilecek, günlük yaşamını daha rahat bir şekilde sürdürebilecek. Kendisinin memnuniyetini görmek bizim için en büyük ödüldür. Bundan sonraki süreçte de benzer talepleri karşılamak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.