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Giriş Tarihi: 13.8.2023 00:24 Son Güncelleme: 13.8.2023 00:25

Engelli oğlunu kelepçelemişti: Cani anne gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece’de bir kadının zihinsel engelli oğlunu kelepçeleyerek, kötü davranması üzerine durumu gören komşuları, camdan eli kelepçeli halde duran engelli gencin fotoğrafını çekerek polis ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cani anneyi gözaltına aldı.

Hande ERDEM
Engelli oğlunu kelepçelemişti: Cani anne gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece Mimaroba'da meydana gelen olayda, Gönül A., yüzde 90 zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlu E.Ö.'nün, elini kelepçeleyerek işkence etti.

CANİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Camdan engelli gencin kelepçeli halini gören komşuları ise fotoğraf çekerek durumu polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler anneyi gözaltına aldı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada gencin annesi tarafından kötü muameleye uğradığı söylenirken, E.Ö.'nün koruma altına alındığı, konuyla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği belirtildi.

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Engelli oğlunu kelepçelemişti: Cani anne gözaltına alındı
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