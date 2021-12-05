Engelli oğluyla yaşayan yaşlı kadın önce darp edildi, sonra hapis cezası aldı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 25 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Hasan Öğretir ile yalnız yaşayan 68 yaşındaki Yeter Öğretir, bir süre önce komşuları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre apartman yöneticisi Sebahattin G., Öğretir'in evini boşaltması yönünde baskı yaparak darp etti. Öğretir'in evini boşaltmaması üzerine Sebahattin G. İrfan B, ve Murat G., yaşlı kadını evde gürültü yaptığı gerekçesiyle savcılığa şikayet etti.

KOMŞULAR ÖNCE DARP ARDINDAN ŞİKAYET ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yeter Öğretir hakkında 'Kişinin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öğretir'in akşam saatlerinde bir cisimle duvara ve tavana vurduğunu öne süren Sebahattin G., evde topuklu ayakkabı ile yürüdüğünü ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini kaydetti. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yeter Öğretir, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kimseyi rahatsız etmedim. Müştekilerin psikolojik baskısı altındayım. Beni darp ettiler, iftira attılar" dedi.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yeter Öğretir'in katılanları rahatsız ettiği ve ilgili makamlara sanığın tahliyesi için müracaatta bulunduklarını, buna rağmen sanığın yine suç tarihinde sesler yaparak katılanları rahatsız ettiği, sanığın birden fazla kişiyi rahatsız ettiği için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğini böylece sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını kaydetti. Kararını açıklayan mahkeme, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmederek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'EVE GİRMEYE KORKUYORUM'

Karara isyan eden Yeter Öğretir, engelli oğluyla tek başına yaşamaya çalıştıklarını, komşularının şiddetine ve tacizine maruz kaldığını belirterek, "Bedensel engelliyim, oğlum Hasan da zihinsel engelli. İkimiz birlikte yaşıyoruz başka kimsemiz yok. Üst komşular aşırı şekilde gürültü yapıyorlar, benim oğlum da korkuyor. Defalarca uyardım yapmayın diye yalvardım da. Bu kişiler yıllardır böyle beni evimde defalarca darp ettiler. Psikolojik baskıya maruz kaldım hakarete uğradım tacize uğradım Ve bu kişiler beni rahatsız ediyor diye beni mahkemeye verdiler. Yargılama sonucunda ben hapis cezası aldım 3 ay 22 gün hapis cezası aldım. Ağır baskı altındayım şu anda, çok korkuyorum eve girip çıkmaktan. Sabahattin G. binamızın yöneticisi beni sürekli taciz ediyor telefon kamerasıyla çekiyor belgelerde de var zaten. Geceleri geliyor bazen çok korkuyorum. Allah ömür verdiği sürece yaşamak zorundayım, onun emanetini ona teslim edene kadar yaşamak zorundayım. Engelli aylığından başka gelirim yok Allah rızası için bana sahip çıksınlar en azından manevi olarak sahip çıksınlar. Sabahattin G. bana akli dengesi yerinde değil diyerek rapor aldırdı ve rapor temiz çıktı ama beni rencide etti. Pazarda sürekli beni telefonun kamerası ile çekti. Ondan da şikayetçi oldum" dedi.