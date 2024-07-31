Engelli öğrenci 3 parmağını kırdı, bilirkişi müdürü suçlu buldu

İstanbul'da yüzde 90 engelli 8 yaşındaki kız çocuğu eğitim aldığı okulda sırasından düşerek 3 parmağı kırıldı. Olay Kağıthane ilçesinde bulunan ilkokulda 7 Mart tarihinde meydana geldi. İlkokulda bulunan özel öğrencilere ait sınıfta öğrenim gören 8 yaşındaki kız çocuğu ders sırasında iddiaya göre sırasından düştü. Bu sırada parmakları sıranın altında kalan öğrenci kanlar içerisinde kalınca öğretmeni müdahale etmeye çalıştı.

SINIFTA 3 PARMAĞI KIRILDI

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra durum çocuğun annesine haber verildi. Durumu öğrenen baba Ömer K., okula geldiğinde kızının ağladığını parmaklarından kan geldiğini gördü. Kızını en yakın hastaneye götüren baba hastane personeli burada kendilerinin müdahalede bulunamayacağını öğrenince kemik hastanesine yönlendirildi. Yapılan tetkiklerde minik kızın 3 parmağının kırıldığı ortaya çıkınca gerekli müdahaleler yapılarak müşahede altına alındı.

ÖĞRETMENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baba Ömer K., kızının nasıl düştüğünü öğrenmek için okula gittiğinde okul yönetimi ve öğretmenine durumu sordu ancak iddiaya göre bir cevap almadı. Sınıfa girerek düştüğü yeri görmek istediğini söyleyen baba yine iddiaya göre okuldan çıkarıldı. Durumdan şüphelenen Ömer K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek okul yönetimi ve öğretmeninin kızının düşmesi olayında ihmalleri bulunduğunu öne sürerek hakklarında suç duyurusunda bulundu.

BİLİRKİŞİ OKUL MÜDÜRÜNÜ KUSURLU BULDU

Şikayet sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü ve sınıf öğretmenlerinin ifadelerini aldı. Kız çocuğunun dengesini kaybederek düştüğünü durumu derhal velisine söylediklerini olayda bir ihmallerinin bulunmadığını belirtti. Savcılık kazayla ilgili ihmal bulunup bulunmadığının tespiti için dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi. Bilirkişi yaptığı incelemeler sonucunda okul müdürü Recep K.'nın gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için kız çocuğunun parmaklarının kırıldığını belirtti.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan okul müdürü Recep K., hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçunu işlediğini belirterek 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.