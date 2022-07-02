Engelli Ramazan’ın asansör çilesi





SANDALYESİNİ ÇALDILAR

Ramazan Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, "Asansörlü daireleri kiralık olarak vermediler. Aşağı inip çıkması eziyetli oluyor. Yarın biz ölüp gideceğiz en azından bu çocuğun rahat girip çıkacağı bir yer olsun. Akülü bir araba istiyoruz. Tekerlekli sandalyeyi sürerken elleri soyuluyor. Daha önce oturduğumuz yerde tekerlekli sandalyesi çalındı. Şimdi burada sandalyesini dışarıda bırakamıyoruz. Küçükken sırtımızda taşıyorduk ama şimdi 100 kilonun üzerinde taşıyamıyoruz. Mecbur kendi inip çıkıyor" dedi.