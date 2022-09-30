Engelli sorunlarına ışık tutacak Engelli yaşam fuarı ve Farkındalık zirvesi yapıldı

Engellilerin sorunlarına ışık tutacak Sabah Gazetesi'nin sponsor olduğu 'Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin basın tanıtımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Darülaceze Başkanlığı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan zirve 01-04 Aralık tarihleri arasında The İstanbul Expo tarafından düzenlenecek. Organizasyon komitesinde Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, İVEK ve OHSAD yönetiminde, 10 ayrı bakanlık, TOBB ve KOSGEB desteği ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.
"DARÜLACEZE'DE YAPTIĞIMIZ HİZMETLER SADECE BİR KISMI"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sosyal devlet ilkesinin oluşturulması için çok mesafe aldıklarını belirterek, "Darülaceze tanıtım filmi ve Darülaceze bünyesinde yaptığımız çalışmaları kısmen gördünüz. Sosyal hizmet şehrimiz inşallah tamamlandığında çok önemli bir hizmet alanı oluşturmuş olacak. Darülaceze'de yaptığımız hizmetler Bakanlığımızın toplamda yaptığı çalışmaların sadece bir kısmı. Dolayısıyla bu ekranda gördüğünüz çalışmaların belki onlarca katını değerlendirdiğimizde aslında bizim Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ne kadar önemli, ne kadar kuşatıcı, ne kadar çepeçevre büyük hizmetler yaptığımızı anlaşılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel gayemiz, vatandaşımızın hayatının herhangi bir noktasında bu engellilik, yoksulluk, eğitime erişememe, şiddet olabilir, devletin yardımına ihtiyacı olduğunda bizim devlet olarak orada olduğumuzu ve kendisine ihtiyacı olan şeyi temin etmek üzere hazır bulunduğumuzu bilmesini istiyoruz. Bütün çabamız bu altyapıyı oluşturabilmek için devam ediyor.
"YOLUMUZ DAHA UZUN YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"
Sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi, sosyal devlet ilkesine uygun hizmetin oluşturulması noktasında çok önemli bir mesafe aldık. Şunu çok büyük bir memnuniyetle ve gururla ifade etmek istiyorum. Yolumuz daha uzun yapacağımız çok iş var. Türkiye Cumhuriyeti olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde yaptığımız sosyal hizmet çalışmaları dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışıyor. Hatta pek çok başlıkta da öne geçeriz. Sadece pandemi döneminde Türkiye'nin ürettiği hizmetlerle bugün çok gelişmiş dediğimiz kara Avrupa'sına bile baktığımızda ve kıyasladığımızda ortaya çıkan sonucu görmek mümkün. Bunu söylediğimizde ısrarla ve inatla sanki her şey bitmiş gibi yansıtan bunun üzerinden siyaset devşiren kesimler var. Onlara da peşinen söylemek istiyorum. Biz insana hizmet noktasında, insanın dezavantajı ile alakalı yaptığımız çalışmalar noktasında siyaset üstü bir bakışı geliştiriyoruz. Siyaset üstü bir bakışla insanımıza hak temelli ve kimin ihtiyacı varsa, kim olduğuna asla bakmadan hizmeti ulaştırıyoruz ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Onun için bu başarılar peş peşe geldi. Onun için bu tesisler, bu kuruluşlar peş peşe dünyanın en güzel örneklerinden birisi haline geldi. Bugün özellikle kara Avrupası'nda yine dünyanın gelişmiş ülkeleri dediğimiz bölgelerinde, yaşlılık ve yaşlılığa bağlı sonuçları yönetmeye çalışıyor insanlar" dedi.
"KAMU KAYNAKLARINI İSRAF ETMEDEN HİZMET EDİYORUZ"
Yanık, "Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün kuruluşlarımızı, engelli kuruluşlarımızı, gündüz bakım merkezlerimizi, yaşlı kuruluşlarımızı, huzurevlerimizi, rehabilitasyon merkezlerimizi, çocuk kuruluşlarımızı, ülkemizin değişik bölgelerinde ihtiyacı olan nüfusa ve engelli sayısına oranına, yaşlı oranına, çocuk oranına göre son derece bilimsel temellere dayanan, son derece iyi araştırmalara dayanan ve kamu kaynaklarını asla israf etmeden, ihtiyacı olmayan bir yere ihtiyacı olmayan bir binayı dikmeden hizmetlerimizi planlıyor ve gerçekleştiriyoruz.
Bu anlamda bugün ihtiyacı olan her grup vatandaşımıza, ister engelli olsun, ister yaşlı olsun, ister çocuk bakımından olsun her türlü hizmeti hem kurumsal anlamda hem sosyal anlamda hem maddi anlamda sağlıyoruz. Sağlama kapasitesine sağlama imkanına da sahibiz. Engelleri birlikte aştığımız engelsiz bir dünya kurmak için birlikte hareket ettiğimiz bir toplantıda buluştuk." Dedi.
1 MİLYAR ENGELLİNİN YÜZDE 80'İ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YAŞIYOR
Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duyduğumuz Engelsiz Yaşam Fuarı, alanında Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise altıncı büyük fuar olma özelliği taşıyor."Engelsiz Yaşam Fuarı" rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimde engelleri en aza indirmek, sosyal hayatın her alanına entegrasyon ve engellilerin hayat standartlarını maksimum seviyeye taşımak bakımından çok önemli katkılar sağlıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engelli bireylerden oluşuyor. Ülkemizde engelli bireylerin nüfusa oranı ise %7 civarında. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yaklaşık 1 milyar engellinin %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Engelli nüfusun %46'sı ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Yine BM verilerine göre engellilerin şiddete maruz kalma olasılığı 4 ila 10 kat arasında artıyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiğimiz vizyoner politikalarla ülkemiz bu konuda dünyaya örnek ülkelerden birisi haline geldi. Hükumetimiz ve bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda sosyal devrimlere imza attı. AK Parti, 2002'de hükümet olduktan birkaç yıl sonra, 2005 yılında Türkiye'nin ilk Engelliler Kanununu çıkaran siyasi partidir. 2007'de yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'yi (EHİS) ilk imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye'dir ki BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme bu alandaki kaynak metinlerden birisi. Engellilerin, eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşa etmede yol haritamız olan '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni de geçtiğimiz yıllarda ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmesi, hedeflerimize ulaşmamız yolunda çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı. Engelli vatandaşlarımız ile refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar.Evlerinden okullarına ücretsiz taşınan engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Ücretsiz taşıma için ayrılan bütçe, 2004-2005 öğretim yılı sonunda 1,9 milyon TL iken, 2020-2021 öğretim yılı için 366 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri, doğrudan üretime katılmaları. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam ağını güçlendirmekten geçiyor. "Engelli İş Koçluğu" uygulaması ile yaklaşık 1.000 engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu modelimizi İŞKUR bünyesinde tüm illerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Engelli bireylerin, "Korumalı İşyerlerinde" istihdamları için, bakanlık olarak işverenlere ücret desteği sağlıyoruz. 2012'de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi EKPSS'yi başlattık. Her engel grubuna göre özel hazırlanan bu sınavın başvuru ücretlerinin bir bölümünü de bakanlık olarak bizler karşılıyoruz. Geliştirilen bu politikalar sayesinde 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5.777 iken, bugün bu sayı tam 11 kat artmış ve 66 bine yükselmiştir. 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında aylık ödediğimiz miktar 3.336 TL'dir. Bu desteğimizden 554.434 vatandaşımız yararlanmaktadır. Hali hazırda 130 Merkezimizde, 1.457 engelli bireye gündüz bakım hizmeti sunulmaktadır. 104 resmi, 299 özel olmak üzere 403 bakım merkezinde 33.193 vatandaşımıza yatılı bakım hizmetini vermekteyiz.
"DÜNYAYA ÖRNEK ÜLKELERDEN BİRİYİZ"
Sevinçle ve gururla ifade ediyorum ki, ülkemiz bugün, engelli bireylerin hayat standardının yükseltilmesi bakımından dünyada örneklerden birisi. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yeni güzellikler katmak adına çözüm ortaklıklarının geliştirileceği, yeni teknolojilerin paylaşılacağı bu fuarın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu ülkeye, bu ülke insanına sevginin birer eseri olan Engelsiz Yaşam Fuarı benzeri organizasyonların, Türkiye'yi güçlendiren büyük hizmetler olarak başarıyla devam etmesini diliyorum" dedi.
"DARÜLACEZE SOSYAL HİZMET ŞEHRİ PROJESİ DÜNYADA TEK ÖRNEK"
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi'nin dünyada tek örnek proje olacağını belirterek, "125 yıllık Darülaceze kurulduğu günden bugüne 30.000'i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye sosyal hizmet sunmuştur. Darülaceze güncel olarak 600'e yakın vatandaşımıza hizmet vermektedir. 20 Mayıs 2022'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleştirilmiştir. Dünyada tek örnek olacak şekilde tasarlanmış Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, çocuklardan oluşan bine yakın sakini ile hizmet verecek olup rehabilitasyon ünitesinden Cami, Kilise ve Havra'nın yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleri içerecektir." Dedi.
Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, "Türkiye'de engellilere yönelik Avruanın onda bir fiyatına aynı ürünler üretilmektedir. Türkiye'yi dünyanın görmesi lazım. 1 tekerlekli sandalye 10 tekerlekli sandalyeye bedel fiyatta satılıyordu. Şimdi Türkiye'de üretilen sandalyelerle 10 engelli faydalanabilmektedir. Türkiye'de bilgisayarı olmayan körler okulu yok . Avrupa'da ise körlere bu kadar hizmet verilmiyor. Engelliler için evinde duruşma ve evinde kimlik değiştirme hizmetleri veriliyor. Türkiye'de engelliler için çok önemli hizmetler gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.
Toplantı sonrasında Bakan Yanık başta olmak üzere tüm katılımcılar, oluşturulan "Engelsiz Yaşam Manifestosu"na imza attılar. "Yaşanabilir bir dünya için tüm sorumlulukların yerine getirileceğine" dair mesajın yer aldığı manifesto duvarı, etkinlik sürecinde fuar alanında sergilenirken Etiler Huzurevi'ndeki Yavuz Bingöl konseri düzenlendi. .
ENGELSİZ YAŞAM FUARI VE FARKINDALIK ZİRVESİ ÖNEMLİ BULUŞMAYA EVSAHİPLİĞİ YAPACAK
1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, yaklaşık 20 ülkeden ziyaretçinin katılımıyla "Engelsiz Yaşam" alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Temel aktiviteler zorluğunu sürekli yaşayan kişilerin sayısının nüfusumuzun yüzde 10'u kadar olduğu tahmin edilmekte. Bu vatandaşlarımızın sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engellerini en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla, ticari çözüm ve bağlantıların geliştirileceği, yeni teknolojilerin paylaşılacağı "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" EYAF EXPO 2022, 12. kez kapılarını açıyor.