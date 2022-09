Engelli sorunlarına ışık tutacak Engelli yaşam fuarı ve Farkındalık zirvesi yapıldı

1 MİLYAR ENGELLİNİN YÜZDE 80'İ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YAŞIYOR

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duyduğumuz Engelsiz Yaşam Fuarı, alanında Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise altıncı büyük fuar olma özelliği taşıyor."Engelsiz Yaşam Fuarı" rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimde engelleri en aza indirmek, sosyal hayatın her alanına entegrasyon ve engellilerin hayat standartlarını maksimum seviyeye taşımak bakımından çok önemli katkılar sağlıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engelli bireylerden oluşuyor. Ülkemizde engelli bireylerin nüfusa oranı ise %7 civarında. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yaklaşık 1 milyar engellinin %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Engelli nüfusun %46'sı ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Yine BM verilerine göre engellilerin şiddete maruz kalma olasılığı 4 ila 10 kat arasında artıyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiğimiz vizyoner politikalarla ülkemiz bu konuda dünyaya örnek ülkelerden birisi haline geldi. Hükumetimiz ve bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda sosyal devrimlere imza attı. AK Parti, 2002'de hükümet olduktan birkaç yıl sonra, 2005 yılında Türkiye'nin ilk Engelliler Kanununu çıkaran siyasi partidir. 2007'de yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'yi (EHİS) ilk imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye'dir ki BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme bu alandaki kaynak metinlerden birisi. Engellilerin, eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşa etmede yol haritamız olan '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni de geçtiğimiz yıllarda ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmesi, hedeflerimize ulaşmamız yolunda çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı. Engelli vatandaşlarımız ile refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar.Evlerinden okullarına ücretsiz taşınan engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Ücretsiz taşıma için ayrılan bütçe, 2004-2005 öğretim yılı sonunda 1,9 milyon TL iken, 2020-2021 öğretim yılı için 366 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri, doğrudan üretime katılmaları. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam ağını güçlendirmekten geçiyor. "Engelli İş Koçluğu" uygulaması ile yaklaşık 1.000 engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu modelimizi İŞKUR bünyesinde tüm illerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Engelli bireylerin, "Korumalı İşyerlerinde" istihdamları için, bakanlık olarak işverenlere ücret desteği sağlıyoruz. 2012'de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi EKPSS'yi başlattık. Her engel grubuna göre özel hazırlanan bu sınavın başvuru ücretlerinin bir bölümünü de bakanlık olarak bizler karşılıyoruz. Geliştirilen bu politikalar sayesinde 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5.777 iken, bugün bu sayı tam 11 kat artmış ve 66 bine yükselmiştir. 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında aylık ödediğimiz miktar 3.336 TL'dir. Bu desteğimizden 554.434 vatandaşımız yararlanmaktadır. Hali hazırda 130 Merkezimizde, 1.457 engelli bireye gündüz bakım hizmeti sunulmaktadır. 104 resmi, 299 özel olmak üzere 403 bakım merkezinde 33.193 vatandaşımıza yatılı bakım hizmetini vermekteyiz.