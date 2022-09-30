Engelli sorunlarına ışık tutacak Engelli yaşam fuarı ve Farkındalık zirvesi yapıldı

"KAMU KAYNAKLARINI İSRAF ETMEDEN HİZMET EDİYORUZ"

Yanık, "Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün kuruluşlarımızı, engelli kuruluşlarımızı, gündüz bakım merkezlerimizi, yaşlı kuruluşlarımızı, huzurevlerimizi, rehabilitasyon merkezlerimizi, çocuk kuruluşlarımızı, ülkemizin değişik bölgelerinde ihtiyacı olan nüfusa ve engelli sayısına oranına, yaşlı oranına, çocuk oranına göre son derece bilimsel temellere dayanan, son derece iyi araştırmalara dayanan ve kamu kaynaklarını asla israf etmeden, ihtiyacı olmayan bir yere ihtiyacı olmayan bir binayı dikmeden hizmetlerimizi planlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Bu anlamda bugün ihtiyacı olan her grup vatandaşımıza, ister engelli olsun, ister yaşlı olsun, ister çocuk bakımından olsun her türlü hizmeti hem kurumsal anlamda hem sosyal anlamda hem maddi anlamda sağlıyoruz. Sağlama kapasitesine sağlama imkanına da sahibiz. Engelleri birlikte aştığımız engelsiz bir dünya kurmak için birlikte hareket ettiğimiz bir toplantıda buluştuk." Dedi.