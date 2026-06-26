Engelli vatandaşı otobüse almayıp skandal sözler söylemişti! O şoförün cezası belli oldu: Kızım ’Babamı dövmüşler’ diye ağladı!

KIZIM VİDEOYU GÖRÜNCE 'BABAMI DÖVMÜŞLER' DİYE AĞLADI



Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli Salih Kara, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben yüzde 80 ağır engelli raporum var, çalışma durumum yok. Engelli ve bakıcı maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Olay günü hastaneye röntgen çektirmeye gittim ve bir gün evvel benim üroloji doktorumda randevum vardı. O gün röntgen cihazı arızalı olduğu için hastaneye olay günü gitmek zorunda kaldım. Ben hastanede işlemlerimi bitirdikten sonra hastanenin yanındaki halk otobüsü durağına gittim. 'Kaptan rampayı açar mısın?' dedim. Engelli rampası var ve açmak zorunda. Bu bir lütuf değil. Bana 'Refakatçin yok' dedi. Bunlar video çekmeden önce oldu. 'Refakatçin yoksa seni alamayız' dedi ve orada aramızda bir tartışma oldu. Tartışma esnasında bir kadın kardeşimiz kendisi rampayı açtı ama kaptan 'Yasak, almam seni' dedi. Refakatçimin olmadığını söyledi. 'Reyhanlı'nın kuralları ayrı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuralları ayrı mı?' dedim. Tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Olaya diğer iki şoför de müdahil olmaya başladılar. Ben o esnada cep telefonunu çıkardım. Çünkü aklıma türlü senaryolar geldi. Darbedilebilirm diye düşündüm. Telefonu çıkartmasaydım darbedilecektim. Hatta video çektiğim esnada kaptan zorla telefonu almaya çalıştı. Otobüs dolduktan sonra kendisini haklı çıkarmak için video çekerek 'Bakın yer var mı, nereye koyayım bunu' dedi. Sonradan diğer sıradaki otobüse bindim. Beyaz Masa'yı aradım ve yaklaşık 17 dakika konuştum. Hakkımı savunmak için yapabileceğim her şeyi yapacağım. Eve geldim ve daha da bir öfkelendim. Benim küçük kızım videoyu görünce 'Babamı dövmüşler' diye ağladı. Şoförle ilgili cezayı duyum olarak duydum. Ben yasal sürecin takipçisiyim. Hukuken ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Ben adamı tanıdığım yok, adamın da beni tanıdığı yok. Benimle ne derdin vardı."

Haber Girişi Buse Sever - Editör