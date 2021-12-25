Engelli vatandaşın elektrikli bisikletini çaldı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; engelli bir kişinin elektrikli bisikletini çalan hırsızı yakaladı. Ele geçirilen elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.

Olay Sultangazi İlçesi'ne bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli bir kişinin elektrikli bisikleti çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren M.K.'yı çok kısa sürede Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde çalmış olduğu elektrikli bisikletle birlikte gözaltına aldı. Şüpheli M.K. hakkında "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheli adliyeye sevk edildi. Çalınan ve bulunan elektrikli bisiklet ise sahibine teslim edildi.