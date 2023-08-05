Engelli yaşamı ile empati vakti! Engelli çiftin engelsiz yaşam serüveni

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden dereceyle mezun olan ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda uzman yardımcılığı yapan Gür, "Toplum engellileri tanımıyor. Neler yapabileceğini bilmiyor. Biz de topluma kendimizi ve yapabildiğimiz şeyleri tanıtmak istiyoruz. Neler yapabildiğimizi, nelerin bizi zorladığını ve günlük yaşantımızı nasıl geçirdiğimizi bu kanalda anlatıyoruz. Hayat bir yolculuktur ve bizimle bu yolculuğa katılmak isterseniz sizleri de kanalımızı takip etmeye davet ediyoruz" dedi. Özellikle iş hayatında görme engellilerin yapabilecekleri bilinmediği için önyargılı yaklaşıldığına dikkat çeken Gür, "Siz bir bireyin nasıl bilgisayar kullandığını bilmezseniz doğal olarak onu işe almak istemezsiniz. Kullanamayacağını düşünürsünüz. Biz de o önyargıların kırılmasını amaçlıyoruz" dedi. Hayatlarını anlatırken engelli çocukları olan ailelere de yol göstermeye çalıştıklarını söyleyen Gür, "Benim ailem her zaman çok destekçiydi. Hiçbir zaman sınırlandırılmadım. Bu yüzden çok şanslıyım. Ne yazık ki her aile böyle değil. Ailelerin de bilinçli olması bu nedenle çok önemli. Belki ilk karşılaştığı engelli kendi çocukları bile olabiliyor. Ne yapacaklarını, nasıl davranmaları gerektiğini ve o çocuğun kapasitesini bilemiyorlar. Bir engellinin neler yapabileceğini gösterelim istedik" diye ifade etti.

TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDİYORLAR



Sosyal medya macerasının çiftin düğün gününde başladığını anlatan Gür, "Hep kendi aramızda konuşur ve acaba bir kanal açsak mı diye düşünürdük. Sonra bunu gerçekleştirmek istedik. Bunu masa karşısına geçip de uzun uzun anlatarak değil kendi yaşamımızı göstererek yapmak istedik. İlk videomuzu da düğün günümüzde çektik. Kimse izlemezse bile bir anı kalır diye başlamıştık. İlgi gittikçe arttı. Toplumun böyle bir içeriğe ihtiyacı varmış gerçekten. Evet, engellilere yönelik önyargılar var. Bunların birçoğu bilmemekten kaynaklanıyor. Aslında insanlar nasıl telefon kullandığımızı, nasıl tek yürüdüğümüzü, nasıl rüya gördüğümüzü merak ediyor. Gelen yorumlara göre de video çeşidimizi artırıyoruz. Yemek yapma videosu çektik mesela. İnsanlar şu an bizi baya merakla izliyor " diye konuştu. Özel eğitim öğretmenliği yapan eşiyle birlikte kurdukları kanalda 26 bini aşkın takipçiye ulaşan Gür, daha fazla kişiye ulaşarak engelsiz yaşam serüvenlerini göstermeyi hedefliyor.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYORLAR



Takipçilerinden çok güzel destek yorumları geldiğini söyleyen Gür, "Bir anne 4 aylık görme engelli bir bebeğinin olduğunu ve ona nasıl davranması gerektiği bilmediğini ve bu konuda video çekmemizi istemişti. Mühendis bir takipçimiz de çektiğimiz videolarda takıldığımız engelleri görmüş ve bize görme engelliler için bir telefon programı geliştirebileceğini yazmıştı. Bunun gibi farkındalıklar oluşmaya başladı. Bu dönüşleri alıyor olmak amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Ama daha ulaşmamız gereken çok insan var. Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz" sözlerini kullandı.