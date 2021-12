"Engelliler değil de, özel gereksinimli insanlar desek"

Besni Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Aslan yaptığı açıklamasında; "Toplumumuzda daha önceden engelli kardeşlerimize yani aslında bu cümleyi de kullanmak ağır geliyor bizleri incitiyor, doğru olan cümle ise 'Özel gereksinimli insanlar'a bakış açısı acımayı öncelikli kılan, hassasiyet göstermeyi, şefkat merhamet göstermeyi içeriyordu. Tabi ki bunlar insani ve vicdani duyularımızdır ama asıl olan her ferdin yaşam hakkıdır bununda hem devlet hem millet tarafından göz ardı edilmemesidir.

Devletimizde bir Sosyal Devlet olmanın sorumluluğuyla hareket ederek ilgili tüm kurumlarıyla birlikte başta sağlık olmak üzere sakat kalmayı ve hastalıklı yaşamayı engelleyecek en modern teknolojik tam donanımlı alt yapıları kurarak alanında kendini ispatlamış hekimler, bilim adamları, eğitimciler yetişmesini sağlamalı. Bu kesimlerle alakalı gerekli yasal düzenlemeleri yaparak fertlerin haklarını korunaklı ve sürekli bir şekilde anayasal güvence altına almalıdır. Eğitimlerini sağlıklı bir şekilde almaları erişebilirlikleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı takipçisi olunmalı. İmkanlar fırsatlar sunarak toplum içinde daha aktif katılımları sağlanmalıdır. Ayrıca bizler için kullanılan Engelliler kelimesi yerine Özel Gereksinimli insanlar desek daha iyi olmaz mı?" dedi.

Ailelere gereken eğitim desteği vererek daha sağlıklı ve mutlu toplumların oluşması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirten başkan Aslan; "Tabi ki son dönemlerde yukarda saydıklarımız ve daha bir çok sayamadıklarımız adımlar devletimiz tarafından atılmıştır atılmaktadır. Toplumumuz bu konulara daha ilgili duruma gelmiştir. Toplumumuz yukarda saymaya çalıştığımız insanı vasıfları da baz alarak empati kurmayı paylaşmayı dayanışmayı da teşvikle o insanların özgüvenlerine de katkı sağlayacak şekilde yardımlaşmayı talep ederek, topluma entegrasyonlarına pozitif katkı sağlayabilirler. Hem insanlık adına daha güzel bir dünya için." şeklinde konuştu.



Türk milletinin yaşlısına ve engelli vatandaşlara karşı her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade eden başkan Aslan; "Milletimiz mazlumun zayıfın yanında olmayı kendine şiar edinmiş, onunda toplumun bir ferdi olduğunu anımsatarak engelli yani özel gereksinimli insanlara da acımaktan öte ülkemiz ve insanlık adına yapılması gerekenlerin var oluğuna dolayısıyla hiç bir ferdin kendini ötelemeye, ötekileştirmeye hakkının olmadığına her ferdin yapabilecekleri şeylerin olduğuna inandırmıştır. Özel gereksinimli kardeşlerimin de her şeyi birilerinden beklememesi gerekmektedir yaşıyor olmanın insan olmanın birey olmanın fert olmanın gereklerini yerine getirmek için çabalamak, devletin tanımış olduğu anayasal haklarını iyi bir şekilde araştırarak özlük haklarını bilmelidir ve ona göre hareket etmelidir. Hazırcı olan değil de üreterek yaşamak, acındırarak değil de onurlu bir hayatın yollarını aramalıdır. Ailesine toplumuna ülkesine katkı sağlayarak örnek bir insan nasıl olunur ispatlamalıdır" şeklinde konuştu.