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Giriş Tarihi: 23.10.2022 13:01 Son Güncelleme: 23.10.2022 13:29

Engelliler erişilebilir Ankara istiyor

Kentlerdeki kaldırımlarda, toplu taşıma sistemlerinde ve yaşam alanlarındaki yapısal tasarımlar, engelliler için “erişilebilir kent” olma noktasında hayati önem taşıyor. Engelli bireyler için erişilebilir bir Ankara isteyen Engelliler Platformu “Ülkemizin başkenti olan Ankara’da erişilebilirlik sorunu, engellilerin önünde en büyük engel oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Engelliler erişilebilir Ankara istiyor

Engelliler Platformu yaptığı açıklamada "Erişilebilirlik, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımını sağlamak; fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade etmektedir. Onların toplumsal hayata erişebilmelerinin engellenmesi, onların olmadığı bir toplumsal hayat ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla toplumsal yaşamın tüm alanlarının herkes için tasarlanması gerekmektedir. Herkes için tasarım yaklaşımı, engelli ve hareket kısıtlaması olan bireyler de dahil olmak üzere, tüm kullanıcı gruplarının mekânsal, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek mekânlar oluşturmayı hedeflemektedir."

ANKARA ÇÖZÜM BEKLİYOR

"Ülkemizin başkenti olan Ankara'da erişilebilirlik sorunu çözüm bekliyor. Özellikle yaya geçitleri, kaldırımlara iniş-çıkış rampaların yapılmaması, metro istasyonların engelli bireylere uygun olmaması, engelli asansörlerin arızalanması-denetlenmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO kurumuna ait toplu taşımalar da bulunan sesli sinyalizasyon sistemlerinin ve engelli rampalarının sürekli arızalanması; engellilerin önünde en büyük engel oluşturmaktadır."

"Engellilerin kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayanlardan farklı olmakla birlikte temelde benzerdir. Engelli olarak bireyleri toplumun ayrı bir kesimi olarak niteleme yerine, bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve mekânda da buna olanak sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliği sağlamak gerekmektedir. Bu duruma istinaden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak; Başkentimizin erişilebilirlik alanında ki sorunlarının ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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Engelliler erişilebilir Ankara istiyor
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