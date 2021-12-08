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Giriş Tarihi: 8.12.2021 20:13 Son Güncelleme: 8.12.2021 20:30

Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nin inşası tamamlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nin inşası tamamlandı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçede yaşayan engelliler için tasarlanan Gündüz Hizmet Merkezi'nin yakında hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nin inşası tamamlandı. Kayıtların alındığı Gündüz Hizmet Merkezi, Başkan Öztekin'in ifadesine göre yakında hizmet vermeye başlayacak. Başkan Öztekin; '' Okul eğitimi bitmiş engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, okul sonrasında eve kapanmalarını önlemek, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık üreterek hem topluma hem de engelli ailelerine destek olmak üzere Gündüz Hizmet Merkezi'ni açıyoruz. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla yavrularını emanet ettiği merkezimizde engellilerimiz; atölyelerimizde eğlenceli ve öğretici vakit geçirirken sosyalleşecekler.'' dedi.



Öztekin: Engel yok çünkü biz varız"



Kağıthane Belediyesi engelliler yararına ayrıca İstihdam Hizmet Noktası ile iş bulmalarına, Spor Okulları ve Yaşam Beceri Atölyeleri ile de sportif ve sanatsal beceriler kazanmalarına yardımcı oluyor. Bugüne kadar yüzlerce engelli vatandaş Kağıthane Belediyesi'nin kendilerine sunmuş olduğu imkanlardan ücretsiz şekilde yararlandı.

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Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nin inşası tamamlandı
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