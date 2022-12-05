Çanakkale’de onlarca engelli kabusu yaşamıştı... Vali Aktaş duruma el attı

Empati yapmaktan yoksun, bir gün engelli adayı olabileceklerini düşünmeden gazımızı kestikleri için hizmet alanların ruhsal engelli, kurum sahibin ise Türkiye de tek görme engelli hizmet veren, istihdam yaratan Kör bir girişimci olduğunu düşünmeden hak etmediğimiz uygulamayı bize yaptıklarından dolayı kendilerine haklarımızı helal etmiyoruz. Takdiri her 3 Aralık engelliler gününde değil bizlerle birlikte toplum içinde gergin yaşayanlara bırakıyoruz" diye yazdı.