Çanakkale’de onlarca engelli kabusu yaşamıştı... Vali Aktaş duruma el attı

Çanakkale'de geçtiğimiz yıl hizmete giren Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli özel bakım merkezinin doğal gazı dünya engelliler gününe bir gün kala bin 15 TL'lik faturanın ödenmediği gerekçe gösterilerek kesildi. Özel bakım evinde kalan onlarca engelli kaloriferler yanmadığı için üşüdü, gaz olmadığı için yemek yapılamadı.
SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ
Kabusu yaşayan tesisin işletmecisi Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi eski Başkanı İbrahim Batdal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Engelliler günü arifesinde kuruluşumuza güzel bir hediye aldık. Acımadan gazımızı kestiler akşam yemeğimizi pişirmemize dahi müsaade etmediler. Hak edişimizin bir kısmını alamadığımız için ödeyemediğimiz bin 15 TL'lik cüzi bir miktar olmasına rağmen mutfak doğalgazımızı acımadan kestiler.
Bizler 2828 sayılı Kanuna dayanarak hizmet veren, adımız özel olsa da devletimizden olur almadan hiçbir iş yapamayan sözde özel sektörüz. Baktığımız hastalarımız devlet onaylı, personelimiz devlet onaylı, paramızı devlet ödüyor, denetimimizi devlet yapıyor; tüm bunlara rağmen kendilerinde yaklaşık 100 bin TL teminatımız bulunmasına rağmen gazımızı kesmekten çekinmeyen şirketi kınıyoruz.
Empati yapmaktan yoksun, bir gün engelli adayı olabileceklerini düşünmeden gazımızı kestikleri için hizmet alanların ruhsal engelli, kurum sahibin ise Türkiye de tek görme engelli hizmet veren, istihdam yaratan Kör bir girişimci olduğunu düşünmeden hak etmediğimiz uygulamayı bize yaptıklarından dolayı kendilerine haklarımızı helal etmiyoruz. Takdiri her 3 Aralık engelliler gününde değil bizlerle birlikte toplum içinde gergin yaşayanlara bırakıyoruz" diye yazdı.
VALİ AKTAŞ DURUMA EL ATTI
Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi eski Başkanı İbrahim Batdal'ın sosyal medyadan yaptığı bu çağrı kısa sürede büyük destek alıp firmaya tepkiler büyürken, Vali İlhami Aktaş hemen duruma el attı. Aktaş'ın firmayla yaptığı görüşmenin ardından tesisin doğalgazı hemen açıldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Gazın açılmasının mutluluğunu yaşayan Batdal, Vali Aktaş'a yine sosyal medyadan teşekkür etti. Batdal, "Sayın Vali'mize teşekkürler. Doğal gaz firmasının, Engelli Bakım Merkezi'mize ilişkin tutumuna duyarlı davranarak engelli dostu olduğunu bir kez daha gösteren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a görme engelli bir girişimci olarak şükranlarımı arz ediyorum." Yazdı.