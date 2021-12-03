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Giriş Tarihi: 3.12.2021 18:54 Son Güncelleme: 3.12.2021 18:55

Engelliler Günü’nde hayranı oldukları isimlerle buluştu

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Engelliler Günü’nde hayranı oldukları isimlerle buluştu

Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireyleri Türkiye’nin ünlü isimleriyle buluşturdu.

Down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikte spor, sanat ve sosyal medya dünyasından Ekin Uzunlar, Doğan Kabak, Gökhan Ünver, Ümit Erdim, Arda Turan, Burcu Binici, Reşat Hacıahmetoğlu, Onur Akbay, Furkan Aksoy, Mustafa Akan, Naletbebe gibi Türkiye'nin ünlü isimleri katıldı.

Etkinlikte engelli bireyler, bir araya gelme hayali kurdukları ünlü isimlerle sohbet etme ve fotoğraf çektirme şansı elde etti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sebebiyle etkinliğe gelen spor, sanat ve sosyal medyanın ünlü isimlerine tek tek teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 'Tebessüm Kahvesi'nde çalışan gençleri "Çalışma arkadaşlarımız" diyerek tanıttı. Türkmen, "Hepsi birer melek asla yanlış iş yapmazlar, işlerine gönülden bağlıdırlar. Ne zaman moraliniz bozuldu, ne zaman canınız sıkıldı, mutluluğu uzakta değil, Çavuşdere'de Tebessüm Kahvesi'nde arayabilirsiniz" dedi.



Önce Down Sendromlu gençler ünlü isimlere tek tek kendilerini tanıttı. Ardından da milli futbolcu Arda Turan olmak üzere etkinliğe gelen ünlüler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla duygularını ve düşüncelerini paylaştı.

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Engelliler Günü’nde hayranı oldukları isimlerle buluştu
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