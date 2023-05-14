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Giriş Tarihi: 14.5.2023 18:47 Son Güncelleme: 14.5.2023 20:43

Engelli vatandaşlar sandıklara taşındı

İstanbul Bağcılar'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için oy kullanmaya araçlarla götürüldü. Gün boyunca 9 asansörlü araç, 5 ambulans ve 54 binek araçla bin 250 engelli sandığa götürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Engelli vatandaşlar sandıklara taşındı

Bağcılar'da yaşayan engelli seçmenler Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde oy kullanmak isteyen engellilere ulaşım desteği sağladı. Bu çerçevede evlerinden alınan engelliler, okullarda oylarını kullandıktan sonra yine evlerine bırakıldı. Bu sırada belediye görevlileri de zorluk yaşamamaları için engellilere eşlik etti.

9 ASANSÖRLÜ ARAÇ, 5 AMBULANS VE 54 BİNEK ARAÇLA HİZMET VERİYORUZ

Engelli vatandaşların engel tanımadan vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için gayret gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Belediyesi engelliler alanında Türkiye'de en iyi belediye diyebiliriz. Bugün milli iradenin sandığa tam anlamıyla yansıması adına engelli bireylerimizin okullara gelmesindeki zorlukları kolaylaştıran bir unsur olarak 9 asansörlü aracımızla, 5 ambulansımızla ve 54 binek aracımızla vatandaşlarımızı evinden alıyoruz. Oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi.

HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADAN OYUMU KULLANDIM

Bu hizmetten yararlananlardan biri olan Ersin Elban ise şunları söyledi: "Belediyemizin bu konuda imkanları çok iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan gittim oyumu kullandım. Başta Abdullah başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

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Engelli vatandaşlar sandıklara taşındı
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