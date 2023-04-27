Engelliler yüzme yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu! Alkışlar Selen’e!

Çukurova Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya'nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Elban, Selen Yüksel'in başarısından gurur duyduğunu söyledi.

Fiziksel engellerin, hayata ve başarıya engel olmadığını belirten Vali Elban, "Bunun en güzel kanıtı Selen kardeşimiz. Kendisi fizik tedavi amaçlı başladığı sporda, katıldığı daha ilk yarışmada Türkiye şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. İnşallah kendine koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştirerek başarılarına başarı ekleyecek. Onun bu başarılarla dolu hayatı da diğer tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak" dedi.