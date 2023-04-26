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Giriş Tarihi: 26.4.2023 17:06 Son Güncelleme: 26.4.2023 17:08

“Engellilerin en büyük savunucusu Cumhurbaşkanımızdır”

Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Fatma Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen engelli öğretmen atamalarını değerlendirdi. Öncü; “Engelli haklarının en büyük savunucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur” dedi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
“Engellilerin en büyük savunucusu Cumhurbaşkanımızdır”

Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Fatma Öncü, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Palandöken ilçesinde, Palandöken Belediyesi tarafından Pazarcı esnafının dernek çalışmalarını da yürüteceği Sosyal Hizmet Binasının açılış törenine katılan Öncü, ardından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde vatandaşlar ve esnafla selamlaştı. Esnaf ziyaretlerinin ardından ev ziyaretleri gerçekleştiren Öncü, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi. Ziyaretlerde vatandaşlara hitaben konuşan Öncü, son yapılan 3 bin 500 engelli öğretmen atamasına vurgu yaparak şunları söyledi; "Ben imkânsızlıklar nedeniyle ellerimi kaybetmiş bir insanım. Engelim benim için azmime engel olamadı.

Çok çalıştım, avukat oldum. İki dil öğrendim. Yıllarca üst düzey yöneticilik yaptım. Dünyada ilk engelli bir vatandaş olarak Bakan yardımcılığı yaptım. Şimdi de şehrimi temsil etmek için Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla milletvekili adayıyım. Engelliler için bu kazanımlar kolay olmadı. Yıllardır engelli vatandaşlarımızın hakları için mücadele etmiş birisi olarak son 20 yılda Türkiye'de engelli vatandaşlarımız için devlet eliyle yapılanlar, dünya standartlarının çok çok ötesinde olmuştur. Bugün Cumhurbaşkanımız yine engelli öğretmenlerimizin atamalarını gerçekleştirerek geri kalan öğretmenlerimiz içinde müjdelerini verdi. Türkiye Yüzyılında bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğunu eylemlerle gördük. Bu haklar için en büyük destekçimiz her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimize destek vererek bu güzelliklerin istikrarını korumak için çalışacağız." dedi.

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