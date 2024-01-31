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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:48 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:56

Engellinin akülü sandalyesini çaldı, tur attı, hurda taşıdı şarjı bitince sattı

Adana’da bir hırsız, yürüme engelli bir kişinin akülü tekerlikle sandalyesini çalıp tur attı, üzerinde hurda taşıdı daha sonra da şarjı bitince eskiciye sattı. Polisin yakaladığı hırsız tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Engellinin akülü sandalyesini çaldı, tur attı, hurda taşıdı şarjı bitince sattı

Adana'da 39 yaşındaki S.D., yürüme engelli Yasin O.'nun şarja takılı akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Şüpheli tekerlikle sandalyeyle önce 8 kilometre tur atıp gezdi daha sonra hurda topladı. Bununla yetinmeyen pişkin hırsız, sandalyenin şarjı bitince eskiciye sattı.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilip yakalanan zanlı, "Bir süre gezdikten sonra akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitti. Ben de sandalye ile topladığım malzemeleri, yoldan geçen bir eskiciye 268 liraya sattım" dedi, tutuklandı.

ÇALDI, 8 KM TUR ATTI

Olay, 21 Ocak'ta Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini şarj olması için evinin önüne bıraktı. Sokakta yürüyen S.D., sandalyeyi görünce çaldı. Çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binip, 8 kilometre gezen S.D., ardından evine gitti. S.D., ertesi gün konteynerlerdeki atık plastik, kağıt ve hurda demirleri toplayıp, sandalyeye yükleyerek taşıdı. S.D.'nin hırsızlık ve sandalye ile hurda topladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

"GEZDİM, SONRA HURDACIYA SATTIM"

Yasin O.'nun ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.D.'yi tespit etti. S.D., Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Bir süre gezdikten sonra akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitti. Ben de sandalye ile topladığım malzemeleri, yoldan geçen bir eskiciye 268 liraya sattım" dedi. İşlemlerinin ardından S.D., tutuklandı.

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Engellinin akülü sandalyesini çaldı, tur attı, hurda taşıdı şarjı bitince sattı
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