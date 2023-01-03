Engelsiz Acil Servis yüzleri güldürdü

SAĞLIK Bakanlığı'nca Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de pilot uygulaması başlatılan 'Engelsiz Acil Servis' projesi hasta ve yakınlarını memnun etti. Yeni uygulamayla, otizm, down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunu olanlar, acil servis ihtiyaçlarını devlet hastaneleri içinde kurulan özel birimlerden alıyor. 'Ben özelim' yazılı yaka kartı verilen hastalara, eğitimli bir ekip eşlik ediyor. Muğla'da da özel gereksinimli Sümeyye, Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki bu birimden faydalandı. Sümeyye'nin mutluluğu sağlıkçıların motivasyonunu daha da artırdı. Şu ana kadar 150 hastanın uygulamadan yararlandığını belirten Doç. Dr. Ethem Acar, "Teşekkür videoları yollayanlar bile oldu" dedi. -