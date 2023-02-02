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Giriş Tarihi: 2.2.2023 11:41

Engin Polat’tan alkışlanacak karar: Okul yaptıracak

İş insanı Engin Polat, memleketi Erzurum’a olan vefa borcunu okul yaptırarak ödemek istiyor. Polat, çok yakında okulun inşaatına başlanacağını duyurdu.

Engin Polat’tan alkışlanacak karar: Okul yaptıracak
Son dönemde eşi Dilan Polat'a yaptığı sürprizlerle sosyal medyada gündem olan Dipomed Medikal'in kurucusu Engin Polat, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve yardım faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Çevresinde hayırsever biri olarak tanınan Polat, iş hayatında zirveye çıkan basamakları hızla tırmanırken, üzerinde emeği olanlara gönül borcunu elinden geldiğince ödemeye çalıştığını söylüyor.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN TEMİNATI
Engin Polat son olarak memleketi Erzurum'a okul yaptırma kararı aldı. Gerekli saha çalışmalarını başlatan genç iş insanı, inşaatın çok yakında başlayacağını duyurdu: "Doğduğum topraklara vefa borcum var. Bu borcu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza fayda sağlayarak ödemek, okul yaptırmak istedim. Gerekli görüşmeleri yaptık, yerimizi belirledik. Çok yakında okulumuzun inşaatına başlayacağız."

ONUR VE GURUR VERİCİ
Yardım faaliyetlerine devam edeceğini dile getiren Engin Polat, "Doğup büyüdüğüm yere katkıda bulunmak benim için onur ve gurur verici. Memleketimize hizmet etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Bundan sonra da hem ülkeme hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza fayda sağlamak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.


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Engin Polat’tan alkışlanacak karar: Okul yaptıracak
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