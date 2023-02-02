Engin Polat’tan alkışlanacak karar: Okul yaptıracak

Son dönemde eşi Dilan Polat'a yaptığı sürprizlerle sosyal medyada gündem olan Dipomed Medikal'in kurucusu Engin Polat, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve yardım faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Çevresinde hayırsever biri olarak tanınan Polat, iş hayatında zirveye çıkan basamakları hızla tırmanırken, üzerinde emeği olanlara gönül borcunu elinden geldiğince ödemeye çalıştığını söylüyor.Engin Polat son olarak memleketi Erzurum'a okul yaptırma kararı aldı. Gerekli saha çalışmalarını başlatan genç iş insanı, inşaatın çok yakında başlayacağını duyurdu: "Doğduğum topraklara vefa borcum var. Bu borcu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza fayda sağlayarak ödemek, okul yaptırmak istedim. Gerekli görüşmeleri yaptık, yerimizi belirledik. Çok yakında okulumuzun inşaatına başlayacağız."Yardım faaliyetlerine devam edeceğini dile getiren Engin Polat, "Doğup büyüdüğüm yere katkıda bulunmak benim için onur ve gurur verici. Memleketimize hizmet etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Bundan sonra da hem ülkeme hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza fayda sağlamak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.