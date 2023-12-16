Enişte dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Kenan Ü., akrabaları olan Erhan Üreten (25), Ersan Üreten (22) ve babaları Ekrem Üreten ile alacakverecek meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.Saçmaların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü., olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erhan Üreten, kurtarılamadı. Polis kısa sürede Kenan Ü.'yü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.