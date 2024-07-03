Enişte dehşeti davası karar mahkemesine kaldı

Olay, 15 Aralık 2023 tarihinde Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen, oğlu Taner Ünen ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Tartışmaların yaşandığı esnada araçta bekleyen Kenan Ünen yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de yıkamacıda çalışan M.O.G.'ye isabet etti. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ağır yaralanmasına ve Erhan Üreten'in ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında, "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Bolu'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Ünen SEGBİS aracıyla katıldı. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Ekrem Üreten, Taner Ünen, Kenan Ünen'in eşi Zülfiyi Ünen, Kenan Ünen'in kızı Aslı Ünen, taraf avukatları, müşteki ve yakınları hazır bulundu.

"BANA YANLIŞ YAPTI"

İlk miras kavgasının 3 yıl önce başladığını ifade eden Ekrem Üreten'in kardeşi, Kenan Ünen'in eşi Zülfiyi Ünen, "Abim, bana vaat ettiği mirası vermedi. Mahkeme kararı ile değil kendi aramızda anlaşma sağladık. Yerleri bölüştük. Ben, 'abimdir' dedim. Bana yanlış yaptı" dedi.

"DAYIM BİZE VAAT ETTİĞİNİ VERMEDİ"

Babası ve dayısı arasında miras nedeniyle husumet bulunduğunu dile getiren Aslı Ünen, "Babam ve dayımın arasında miras davası var. Bu olayların en başında dayım, 'Şirkete müdür seçeceğim' diyerek anneme söyledi. Annem feragatnameyi istemedi. Dayım sonra babamı iş yerinde tehdit etmiş. Ardından annem ve ben evdeyken dayım eve geldi. 'Size huzur vermeyeceğim' diyerek tehdit etti. Annem de bu şekilde baş edemeyince mahkemeye başvurdu. Sonra dayımla annem kendi aralarında anlaştı ancak bize vaat edilen verilmedi" şeklinde konuştu.

"TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN"

Tanıkların beyanlarını kabul etmeyen Ekrem Üreten, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Kenan Ünen'in tutuklu kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı"

"TAKDİR MAHKEMEMİZİNDİR"

Tahliyesi hakkında söz verilen tutuklu sanık Kenan Ünen, "Takdir mahkememizindir" diye konuştu. Ardından sanığın avukatı, 90 yıla kadar hapis cezası istenen Kenan Ünen'in suçun değişme durumundan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kenan Ünen'in tutukluluk halinin devamına, mahkemenin ertelenmesine karar verdi.