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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:42 Son Güncelleme: 28.12.2023 11:54

Eniştesi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Samsun'da eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybederken, babası da yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Eniştesi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Semih Asilkefeli ile eniştesi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin K Semih Asılkefeli'yi bıçakla ağır yaraladı.

Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Semih Asilkefeli ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı genç, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Ersin K. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Eniştesi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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