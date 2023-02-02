Eniştesi tarafından bıçaklanan Nihat Gölbaşı hayatını kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde iki hafta önce meydana gelen olayda, serada çalışan Nihat Gölbaşı aile içi nedenlerden dolayı eniştesi Ferizade Karalaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte bıçakla kayınına saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan Ferizade Karalaya çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Karnından bıçaklanan ve kanlar içinde yere yığılan Nihat Gölbaşı, olay yerine gelen ambulans ile önce Demre Devlet Hastanesi'ne ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölbaşı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Askerden yeni geldiği öğrenilen Nihat Gölbaşı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.