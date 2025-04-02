Eniştesini öldürdü yeğenini yaraladı

Konya'da silahlı saldırıya uğrayan baba Abdullah S. (37) hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızı A.S. yaralandı. Saldırıyı düzenleyen katil zanlısı kayınbirader Selamet Lök (29) kıskıvrak yakalandı. Bayram tatili nedeniyle yakınlarının yanına gelen Abdullah S.ve kızı A.S., sokak üzerinde pompalı tüfekle ateş edilerek silahlı saldırıya uğradı. Bacak ve kolundan vurulan baba ile bacağından vurulan kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde saldırıyı Abdullah S.'nin kayınbiraderi Selamet Lök'ün gerçekleştirdiği belirlendi. Katil zanlısı Lök, kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selamet Lök, tutuklandı.