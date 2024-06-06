Eniştesini öldüren katil zanlısı: “Amacım öldürmek değildi”

Adana'da eniştesi Samet Gençdal'ı (23) bacağında vurarak öldüren Ali Yeşilbudak (32), cinayetten 38 gün sonra yakalandı. Emniyette, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmaya gitmiştim. Amacım öldürmek değildi" diye ifade veren katil zanlısı tutuklandı.

KIZ KARDEŞİNE KÖTÜ DAVRANDI

Olay geçtiğimiz 28 Nisan'da Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yeşilbudak, iddiaya göre kız kardeşine kötü davranan eniştesi Samet Gençdal ile konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan sözlü tartışma küfürleşmeye bir süre sonra da silahlı kavgaya dönüştü. Yeşilbudak, Samet Gençdal'ı bacağından vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Yaralı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınbiraderi tarafından vurulan Samet Gençdal, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teslim olmayan katil zanlısı Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSTEN 38 GÜN KAÇABİLDİ

Firari katil zanlısının Sarıçam ilçesindeki bir evde saklandığını tespit eden polis, Yeşilbudak'ı söz konusu adrese gerçekleştirdiği operasyonla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyet götürülen Ali Yeşilbudak, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluşmuştuk. Amacım öldürmek değildi" diye ifade verdi. İşlemleri tamamlanan zanlı tutuklandı.