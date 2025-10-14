Eniştesini vurup, üzerinden otomobille geçmişti: Yeniden hakim karşısına çıktı!

ŞİKAYETÇİ BABA: OĞLUMA KUMPAS KURDULAR

Ölen Temel'in babası K.T. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Oğluma, sanık ile kız kardeşi olaydan birkaç ay önce kumpas kurdular. 'Anlaşalım' diyerek evine çağırdılar. Darbedip, polise şikayet ettiler. Oğlumun hem parasını aldılar hem de kumpas kurarak, öldürdüler. Türk adaletine güveniyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Şikayetçi baba Temel konuşurken, izleyici koltuğunda oturan ölen Temel'in kız kardeşleri ve ablaları sanığa tepki gösterdi. Mahkeme heyetine yönelik de bazı sözler söyleyen maktül taraf yakınları mahkeme başkanının talimatı ile salondan dışarı çıkarıldı.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Yener Koçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle davayı ileri bir tarihe erteledi.